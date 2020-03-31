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美股四大指數走揚 台股早盤漲逾百點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日開盤上漲60.19點，開在9,689.62點，早盤在三王穩定軍心，聯發科與國巨等個股走揚下，加權指數漲點擴大到150點，開盤5分鐘內，指數向9,800點靠攏。聯合報系資料照
台股今日開盤上漲60.19點，開在9,689.62點，早盤在三王穩定軍心，聯發科與國巨等個股走揚下，加權指數漲點擴大到150點，開盤5分鐘內，指數向9,800點靠攏。聯合報系資料照

美股因科技股反彈向上帶動而走揚，四大指數全數收漲，帶動台股今（31）日開盤上漲60.19點，開在9,689.62點，早盤在三王穩定軍心，聯發科（2454）與國巨等個股走揚下，加權指數漲點擴大到150點，開盤5分鐘內，指數向9,800點靠攏。

美股道瓊指數上漲3.19%，收 22,327.48點；標普500指數上漲3.35%，收2,626.65點；那斯達克指數上漲3.62%，收7,774.15點；費城半導體指數上漲3.80%，收1,545.31點。

在類股方面，標普11大板塊全數上漲，醫療保健領漲4.67%、其次為資訊科技漲4.2%和必需消費品板塊漲3.9%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周在Fed與歐洲央行（ECB）相繼取消購債上限與美國政府2兆紓困方案的推出下，各國股市陸續出現回檔表現，但後續是否能持續，仍需回歸疫情是否能得到有效控制此一關鍵因素。

展望後市，雖中國復工狀況持續出現進展，供給面狀況出現緩解，但因歐美疫情持續延燒，終端需求若無法快速恢復常軌，在6、7月可能會出現較大幅度的去庫存動作，需要持續留意。

疫情 標普

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鴻海昨（30）日公布去年第4季淨利季增逾55%，單季每股純益3.45元，攀上全年單季最高點；去年每股純益約8.32元，連續六年站穩8元之上，符合市場預期。不過，受市場結構調整與去年第4季智慧手機需求相對較弱影響，去年毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三降」。

顧立雄：台股「下樓梯」 疫情受控有望反彈

新冠肺炎疫情影響全球資本市場，金管會主委顧立雄昨出席立法院財委會表示，台股沒有像美股一樣如雲霄飛車般漲跌，而是呈現下樓梯般的走勢，只要疫情受控後有反彈機會。但資本市場波動已影響金融業，他預期今年金融三業獲利將不如去年表現。

多空雙方保守 行情橫盤機率高

上周美國聯準會端出無限量購債計畫激勵美股反彈，台股周線大漲5%，除創下近期回檔以來最大的單周漲點外，指數亦再度回到10年線之上。近期連續賣超的外資 一度出現回補的操作，短線破底危機暫時解除。

法人：鴻海Q1淨利恐大衰退

鴻海因現金減資使得股本縮小，去年每股純益攀上三年來新高，但獲利絕對金額下探六年低點。法人認為，鴻海去年表現符預期，但在新冠肺炎疫情影響下，鴻海本季獲利恐大衰退，股價恐要等到外在不確定性因素消除後，才有望強勢反彈。

台股多空對戰 台積成箭靶

美國疫情擴散造成上周五美股再度重挫，加上台積電3奈米延後試產，在外資擴大賣超台積電拖累下，台股昨（30）日早盤賣壓湧現，開盤未久即重挫283點，隨後即見政府基金進場點火拉抬，在跌勢逐步收斂下，指數終場下跌69點收9,629點，驚險守住5日線，成交量則因清明節連假將屆，縮減至一個月來最低。

顧立雄看台股波動 像上下樓梯

金管會主委顧立雄昨（30）日表示，台股近來表現就像樓梯上下，在疫情還無法控制情況下，可能「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，但只要疫情控制了，「反彈可期」。

臺指公司 推兩檔新指數

臺灣證券交易所旗下臺灣指數公司昨（30）日公告新編制「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」，並自發布起進行盤中計算，提供國內資產管理業及證券商發展指數化商品參考。

擬真交易競賽結果 揭曉

台股逐筆交易已經上路，為幫助投資人熟悉，臺灣證券交易所持續推出逐筆交易擬真平台，並自去年10月到今年3月舉辦證券商擬真平台競賽，最新公布3月競賽結果，計有富邦板橋等100個分點獲獎。

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