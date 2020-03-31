美股四大指數走揚 台股早盤漲逾百點

美股因科技股反彈向上帶動而走揚，四大指數全數收漲，帶動台股今（31）日開盤上漲60.19點，開在9,689.62點，早盤在三王穩定軍心，聯發科（2454）與國巨等個股走揚下，加權指數漲點擴大到150點，開盤5分鐘內，指數向9,800點靠攏。

美股道瓊指數上漲3.19%，收 22,327.48點；標普500指數上漲3.35%，收2,626.65點；那斯達克指數上漲3.62%，收7,774.15點；費城半導體指數上漲3.80%，收1,545.31點。

在類股方面，標普11大板塊全數上漲，醫療保健領漲4.67%、其次為資訊科技漲4.2%和必需消費品板塊漲3.9%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周在Fed與歐洲央行（ECB）相繼取消購債上限與美國政府2兆紓困方案的推出下，各國股市陸續出現回檔表現，但後續是否能持續，仍需回歸疫情是否能得到有效控制此一關鍵因素。

展望後市，雖中國復工狀況持續出現進展，供給面狀況出現緩解，但因歐美疫情持續延燒，終端需求若無法快速恢復常軌，在6、7月可能會出現較大幅度的去庫存動作，需要持續留意。