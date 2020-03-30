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大陸債被「禁」 中信中國美元IG債ETF申請下市

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
中信投信公告，中信中國美元IG債已申請下市。
中信投信公告，中信中國美元IG債已申請下市。

不只老牌ETF，上市不久的ETF也可能下市。中信投信官網公告，旗下發行的「中信中國美元IG債」（00797B）因規模快速下滑，已向金管會申報清算並獲得核准；後俟櫃買中心公告下市時間，將進行清算作業。

中信債券ETF申報下市，也是復華投信「FH美國金融股」被宣布撤牌後，近期又一件小規模ETF清算案，值得留意兩檔ETF均成立一年左右，相較去年底的FH香港、富邦金融等宣告下市，新撤牌都是成立不久的產品。此外，中信中國美元IG債亦為首檔下市的債券原型ETF。

中信投信公告，中信中國美元IG債因規模下滑，經評估後決定清算。到今（30）天為止，該ETF規模約3,050萬元，連七天低於1億元，近30日平均也不到1億元。

中信中國美元IG債是去年4月成立，看好美元大陸債有前景，能擴充已經飽和、廣泛掛牌的人民幣大陸債ETF而發行，其後ETF規模曾達到10億元，但受到債券上漲贖回及主管機關禁止保險買大陸債ETF，使該ETF萎縮後出現困境。

投信投顧公會最新統計，中信中國美元IG債有91名受益人，其中83人為自然人，法人八名。這些投資人持有到今天，ETF含息報酬率有8.8%，一年來的表現遠優於定存，即使只持有今年、報酬率也達4.4%，卻因為大環境被迫清算。

法人分析，國內大陸債ETF多布局國債或政金債，以國際三大信評機構看，相當於投資等級債，但因主管機關不認可，要求債券信評的「國際」背書必須為三大機構，排除大陸信評，即使業界抱怨有違「國際」實務，也無法讓有需求的法人布局，使大陸債ETF陷入停滯。

ETF 中信 債券

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