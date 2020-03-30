又一檔ETF下市 FH美國金融股5月5日撤牌

ETF下市又一例！證交所公告，復華投信發行的「FH美國金融股」（00767）因規模長期偏低，經投信申請清算，將於5月5日起終止上市。投資人下市前仍可於集中市場交易該ETF，清算後復華投信持續辦理服務事宜。

主管機關要求ETF受益人分散，管理效率不彰的ETF紛紛撤牌下市。復華投信曾在去年底清算FH香港，此次又申請FH美國金融股下市，不僅半年清算兩檔產品，後者才掛牌一年多，似有加速整頓態勢。

證交所表示，FH美國金融股下市原因，是基金規模已達近30個營業日平均不及1億元門檻，經發行投信評估，決定終止信託契約，金管會也予以獲准。

投信投顧公會統計，FH美國金融股去年1月發行，規模一度快速成長，第1季最高達13億元，但其後逐步下滑，最新規模約6,800萬元。集保結算所統計到上周五（27日），則有24名受益人投資該ETF。

證交所指出，FH美國金融股5月5日終止上市前，投資人仍可於台股交易該ETF。終止上市後，復華投信持續辦理投資人服務，相關權益事項可洽復華投信網站。