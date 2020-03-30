上海商銀去年EPS 3.5元 擬配股息2.05元
上海商銀今（30）日公布去年度財報，合併淨收益409.5億元，較2018年度成長10.4%，其中，手續費淨收益成長19.2%，利息淨收益成長10.3%；合併稅後純益為197.2億元，再創歷史新高，成長率7.4%，其中，稅後淨利歸屬母公司業主146.6億元，亦創歷史新高，成長率6.9%，每股稅後純益3.50元，並為近九年來的最佳表現。
上海商銀日前董事會已通過去年度盈餘擬配發現金股利2.05元，略高於2018年的2元，配發率58.6%，與前年相當，現金殖利率部分，以今日收盤價39.55計算，殖利率高達5.18%。
該行2019年底每股淨值高達34.35元，個體資本適足率14.56%，普通股權益第一類資本比率13.82%，逾期放款比率0.20%，備抵呆帳覆蓋率641.09%，主要經營指標表現穩健。
今年以來，上海商銀前二月合併淨收益68.3億元，成長率9.4%，因應新冠病毒肺炎疫情，該行已由總經理陳善忠召集總行相關部門成立緊急應變小組，建立統一指揮中心，監視疫情發展狀況，擬定緊急應變措施，除已制定災害緊急應變計劃，並持續充實防疫物資，實施分組異地備援辦公，以確保營運不中斷，同時也善用數位科技，採用先進的視訊會議軟體開會，高階主管行動簽核公文，擴大線上學習課程，並加速推動金融產品與服務數位化，提高數位金融交易的比重。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言