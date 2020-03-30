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期交所因應行情波動 放寬周到期選擇權加掛序列規定

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

近期台股加權指數迅速下探，震盪激烈，期交所因應市場交易需求，公告加掛台指選擇權一周到期契約履約價格序列新規定，即參照近月契約序列掛法，於基準指數上下10%範圍內每隔100點掛出一序列。期貨業者表示，期交所加掛選擇權序列後，已吸引交易人交易新加掛的序列，讓選擇權市場發揮應有的交易功能。

台股加權指數從3月5日11514.82點，急跌至3月19日8681.34點，指數修正2800餘點。台股期貨3月合約自3月5日11491點下跌，3月18日到期結算，最後結算在9264點；3月19日台股期貨4月合約盤中一度下探8268點低點，收盤時與現貨指數出現325點的逆價差。

期貨業者表示，原本掛出序列為涵蓋前一日收盤指數上下7%，3月19當日選擇權序列最低只能掛到8500點，依當日行情來看，所有週到期選擇權序列均呈現價內，交易人無法交易價外的週到期選擇權。期交所也緊急因應市場需求，於當日公告自隔日3月20日起掛出序列涵蓋範圍由上下7%，調整為上下10%。

期貨業者表示，現階段交易人多空看法皆有，這次期交所迅速放寬規定，從3月20日加掛許多交易人偏好的週選擇權序列後，不少客戶已轉進交易這些序列，業者對於期交所該項應變措施給予肯定，也讓選擇權市場可發揮其應有功能。

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