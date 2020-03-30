守住5日線台股收跌69.49點 三大法人賣超76.35億
台股今(30)日開低走高守住5日線，早盤一度下探至9,415.52點，盤中多方點火收斂跌勢，終場以9,629.43點作收，下跌69.49點，成交量1,262.32億元；三大法人賣超76.35億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超48.5億元，投信賣超1.49億元，自營商賣超（合計）26.34億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.31億元，自營商（避險）賣超25.02億元。
台股今日以9,571.22點開低，跌破5日線，早盤一度走低，盤中傳產股成為撐盤要角，食品股、水泥及汽車股表現較佳，防疫股也是盤面焦點，另外遠距題材股也有表現，指數重新收復5日線，終場收9,629.43點，跌幅0.72%。
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