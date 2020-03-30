守住5日線台股收跌69.49點 三大法人賣超76.35億

隨著美國聯準會（Fed）宣布無限量QE政策，以確保市場資金無虞，法人表示，儘管台股出現反彈，但指數自高點修正幅度仍深，提供長期投資不錯的進場時機點，投資的選擇上，投資人不妨優先考慮公司治理、高股息等相關商品，其長期績效大多優於大盤。

2020-03-30 14:42