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回測5日線有守 台股跌69.49點收9,629

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（30）日開低走高，量縮整理，早盤受到歐美股市走跌影響，加權指數一度跌破周線，最低來到9,415點後，盤中多方點火下，跌勢收斂，終場以下跌69.49點作收，收在9,629.43點，成交量達1,262.32億元。 記者余承翰／攝影
台股今（30）日開低走高，量縮整理，早盤受到歐美股市走跌影響，加權指數一度跌破周線，最低來到9,415點後，盤中多方點火下，跌勢收斂，終場以下跌69.49點作收，收在9,629.43點，成交量達1,262.32億元。 記者余承翰／攝影

台股今（30）日開低走高，量縮整理，早盤受到歐美股市走跌影響，加權指數一度跌破周線，最低來到9,415點後，盤中多方點火下，跌勢收斂，終場以下跌69.49點作收，收在9,629.43點，成交量達1,262.32億元，回測5日均線有守，盤面上防疫概念股仍是焦點，另外，食品、遠距電子類股也有買盤敲進。

美國確診病例破8萬例，超越中國成為全球確診數最多的國家，四大指數全數下跌，跌幅在3.3%至5.3%間，早盤美股期貨電子盤弱勢，連帶使亞洲主要股市壓在盤下；午盤過後美國電子盤一路拉升，帶動亞洲股市跌幅收斂，韓股率先翻紅，日股、台股、港股也朝向平盤靠攏，而深證指數跌勢較重，跌幅約1.5%。

權值股方面，傳產股今日較有表現，亞泥、和泰車、台達電等漲幅超過1%；而蘋概三王跌幅則在0.1%至2.1%間，其中，台積電、大立光跌勢較重；金融類股也多在平盤下震盪，中信金、兆豐金、國泰金在買盤拉抬下，收在平盤。

今日逆勢走揚族群有：防疫、食品、遠距電子股、實施庫藏股等，在疫情持續擴大下，防疫概念股持續強勢，旭富、健亞等領軍走揚；受惠遠距需求，宏碁、華碩等展開攻勢；食品的大成、卜蜂也躍居焦點盤面焦點。

統一投顧認為，美國在聯準會及國會皆連推出多項救市計畫後，短期資金流動性問題緩解，且歐美各國加速控制疫情擴散，整體局勢轉危為安，最壞情況已經過去。考量市場恐慌情緒逐步降溫，外資轉賣為買。然而美國確診人數上周五已達全球第一，道瓊指數再度大幅回檔，台股短線陷入橫盤箱型震盪機會高，建議不追高殺低，買黑賣紅，高出低進、區間操作。

台股

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