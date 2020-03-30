法人：美股大漲大跌機會高 三大美股期空頭格局不變

成交量活絡的CME美股指數期貨，三大美股指數期貨整體空頭格局的態勢不變，雖然經過上周的強彈，5、10日線黃金交叉，但小道瓊、小S&P都在上周五（27日）未能觸及月線反壓再度拉回，而小Nasdaq雖曾觸及月線，但終場仍得而復失。法人表示，因此，近期美股大漲大跌的可能性都還是相當高。

永豐期貨分析師劉佳倫說，整體技術面尚未明顯翻多前仍須提高風險意識，操作可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，若較習慣操作現貨者也可使用道瓊反1 ETF來參與美股熊市的行情。

上周美國股市跌深後，出現報復性反彈，雖然上周五受美國確診數暴增拖累而收黑，Nasdaq指數、S&P 500指數單周上漲幅度仍分別為9.05%、10.26%，而道瓊指數單周漲幅則高達12.84%，刷新1938年來最高單周漲幅。

整體來說，上周市場開始陸續消化各國政府祭出的經濟刺激方案，如美國聯準會（Fed）宣布將無限量買進債券，且購買範圍從公債擴大到公司債、市政債券，以壓低借貸成本並確保資金流動性；隨後美國國會研議2兆美元刺激法案通過，讓國際股市紛紛從上周一（23日）恐慌波段低點強勢彈升，而3月9日開始美元荒導致的股、匯、債齊跌情景也在上周一出現較明顯和緩，6月黃金期貨從1488.1美元／盎司反彈至1654.1美元／盎司，日圓也從110.97升值至107.92。

觀察基本面，美國勞工部上周四（26日）發布最新報告顯示，初請失業金人數暴增至328萬人，創下歷史新高，反應新冠肺炎疫情確實衝擊到美國的勞動市場，然而，即使這樣的數字已破歷史新高，但其他專業機構如盛寶銀行就有專家表示，有些救濟金申請網站因人數暴增而癱瘓，此數據還可能是被略為低估的狀況，真實情況若反應在下周恐怕將更為嚴重。