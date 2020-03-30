美股跳崖台股呢？ 顧立雄：上樓梯少下樓梯多

全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，股市大跌，並劇烈波動，台股也難倖免於難，針對當前台股上下震盪狀況，金管會主委顧立雄形容「上樓梯少，下樓梯多」。

顧立雄今天上午出席立法院財委會，被問到台股的狀況，他表示，台股的走勢跟美股有連動，只是美股的走勢現在因為現貨指數跟期貨指數不見得在同一天會有匹配狀況，常常是現貨漲了1000多點，期貨開盤又跌，可見疫情的不受控，對投資人信心產生很大影響。

顧立雄說，美股受到被動式基金的影響很大，容易產生高度震盪，像這種狀況，台股的雖然跟美股有相當程度的連動，但倒是還好，「台股呈現上樓梯下樓梯式的」，基本上「上樓梯少一點，下樓梯多一點」，只是沒有高度震盪的狀況

顧立雄說，現在金管會所做的限制放空措施還是沒有全面禁止，個股的部分是3.5%，才做第二天禁止平盤以下放空的措施，借券賣出部分也是有限制，只有在個股大約三分之一的量，但沒有全面禁止，股市還是呈現一定的活絡，但是避免在相當大程度內，產生過度的波動。

至於是否代表美股是跳崖，台股是在下樓梯？顧立雄說，在疫情還沒有辦法控制情況下，台股確實存在上樓梯少一點，下樓梯多一點，但只要疫情一旦控制，反彈就可期，現在就看疫情控制到什麼程度。

至於外資動態，顧立雄表示，總的餘額還是減少，因為我們是對個股做限制，但在外資大量賣超的當時，匯出的量一直沒有比賣超的量大，不過現在賣超的量減少了，外資的賣超和匯出，兩者有拉近趨勢。