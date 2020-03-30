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傳3奈米試產恐延後 台積電股價走低7兆市值再失守

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
受新冠肺炎疫情攪局，台積電三奈米試產線裝設被迫延後。 圖／聯合報系資料照片
受新冠肺炎疫情攪局，台積電三奈米試產線裝設被迫延後。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情打亂全球設備供應，傳出台積電(2330)3奈米試產線裝機因此延後，供應鏈傳出3奈米試產恐延後一季，不過，應會如原先預定在2022年量產；台積電ADR上周五跌幅5.94%，外資再轉為賣超，今(30)日以263.5元開低，下跌9.5元，市值再度跌破到7兆元之下，降至6兆8,326.6億元。

台積電對3奈米計畫低調，但曾多次在法說會中透露將在2022年量產，供應鏈傳出，在新冠肺炎疫情蔓延下，影響到設備的供應，台積電3奈米試產線的原訂6月裝機，恐將延後到10月，南科18廠試產線恐延後至少一季；台積電向來不評論製程狀況與接單傳聞。

外資上周曾連續買超台積電3個交易日，但上周五再轉為賣超5,230張，台積電ADR上周五收46.91美元，下跌2.96美元，跌幅5.94%，台積電今日以263.5元開低，市值一口氣縮水2,463.38億元，早盤股價一度下探至262.5元，失守5日線，盤中跌幅2.38%。

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