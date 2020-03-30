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美股走跌 台股開跌127.7點早盤挫低逾250點
受到美股走跌影響，台股今（30）日開盤下跌127.7點，開在9,571.22點，回測5日均線，盤中跌幅持續擴大，跌點超過250點，權值股疲弱，三王跌幅在1%至3%間，而防疫概念、伺服器相關概念股逆勢上漲。
美國確診病例破8萬例，超越中國成為全球確診數最多的國家，四大指數全數下跌，美股道瓊指數下跌4.06%，收21,636.78點，標普500指數下跌3.37%，收2,541.47點，那斯達克指數下跌3.79%，收7502.38點，費城半導體指數下跌5.33%，收1,488.75點。
統一投顧認為，美國在聯準會及國會皆連推出多項救市計畫後，短期資金流動性問題緩解，且歐美各國加速控制疫情擴散，整體局勢轉危為安，最壞情況已經過去。考量市場恐慌情緒逐步降溫，外資轉賣為買。然而美國確診人數上周五已達全球第一，道瓊指數再度大幅回檔，台股短線陷入橫盤箱型震盪機會高，建議不追高殺低，買黑賣紅，高出低進、區間操作。
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