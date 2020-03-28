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台股反彈1,500點 法人聚焦蘋概、PCB等族群

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

美股、台股上演反彈行情，隨著台股指數低點已反彈近1500點，後續要買些個股或族群？法人認為，隨著全球股市變動大，萬點關卡前盤勢震盪機率高，可挑選具潛力的題材業績面展望相對樂觀的產業族群，例如，蘋概股、印刷電路板（PCB）、5G基礎建設及雲端伺服器等族群逢拉回可低檔布局。

台股專家指出，中國大陸加大境內及海外興建5G基礎建設；目前因新冠肺炎疫情影響，很多人被迫在家裡做遠距上班或上課，因而推升企業及個人增加對PC、NB、PAD、遠端網通產品的需要及支出，以及企業建置雲端伺服器及儲存的需求加上遠距視訊需求增加，都會推升相關個股的業績表現。

宏遠投顧認為，遠距上班上課對PC及雲端伺服器需求殷切，且有出現缺貨情況，今年業績可能不會衰退，甚至成長，成為資訊產品的異數。因為疫情不知道何時減緩，因此，近期選股當從PC、NB、PAD、SERVER 等產業及相關受惠股找投資標的，營收占比越高的公司會越有利。若股價跌很深、基期很低、籌碼乾淨，反彈將會較大。

群益投顧則表示，蘋果規畫在4月上旬將陸續重啟門市，外資對台積電（2330）曾轉賣為買，一度突破280元年線的反壓，領軍蘋概股展開一輪猛攻，近期有機會往300元整數關卡邁進，也可帶動蘋概族群表現。

湖北除武漢以外解除封城令，武漢規畫4月8日解禁，受害最深的PCB族群吹起反攻號角。群益投顧說，PCB族群經過一波修正，成長高而本益比偏低。

例如，投信上周大買華通受惠手機主板升級趨勢，2020年能繼續成長。健鼎去年獲利創下新高，仙桃廠區復工，第二季營運應較首季改善。瀚宇博雖然沒有在湖北設廠，但股價卻受到族群拖累。

欣興ABF、HDI等產品市場需求強勁，加上黃石廠復工，與南電相比有落後補漲空間。

台股指數 雲端

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