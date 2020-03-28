未能參加文曄股東會 大聯大：遺憾

文曄（3036）股東會於昨（27）日舉行，並通過募資等多項重要議案，該公司大股東、同時也是同業的大聯大因時程來不及，無法參與其此次股東會，大聯大對於無法與會表達意見表示遺憾。

文曄今年股東會舉行日期比以往來得早，由於大聯大1月底取得文曄股權時，已過其股東會停止過戶起始日，因此即使有三成股權在手，也無法參與該公司今年的股東會。

大聯大對於無法出席文曄股東會表達意見一事表示遺憾，強調向來重視公司治理及股東權益，認為不應刻意剝奪或過度稀釋原股東相關權益，包括參加股東會及增資優先認股權等，應予尊重。因此，對於後續對股東權益影響、效益，以及決策程序的合法性、合理性等公司治理層面議題，將會持續關注。

文曄27日召開股東會，出席率約86％，由於股東踴躍發言，歷時5小時，到14時左右才結束，但以高同意比例通過全數議案，包括受矚目的私募與現增案，前金管會主委丁克華也順利當選獨董。

文曄私募普通股、特別股，及詢價圈購現增等三議案，在其股東會中，都以超過86％的投票同意比例通過，反對比例大約7％左右，另外約有6％多棄權，該公司因此後續在一年內可執行募資，合計募集不超過1.7億股。

文曄這次募資，將無可避免使得股本變大，用途主要是還掉部分負債，改善資本結構，目前其負債比約77％，未來增資後可降低負債比，希望朝七成以下邁進。