四檔ETN猛 周漲逾8%

政府救市措施奏效，台股本周展開跌深反彈行情，追蹤標的以中小型股為主的永昌富櫃200N（020010）、永昌中小300N、元大富櫃200N等三檔指數投資證券（ETN），單周漲幅均逾8%，表現相當吸睛。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，所幸以美聯準會（Fed）為首的各國央行接力降息，並祭出量化寬鬆政策，適時化解市場流動性問題，台股本周先蹲後跳，不僅站穩10年線，最高更攻抵9,954點，進逼萬點關卡，統計加權指數單周漲464點或5.03%，櫃買指數周線漲7.73點或7.05%。

12檔追蹤台股標的為主的ETN本周全面走揚，其中以兆豐電菁英30N上漲9.38%居冠，但相對溢價幅度也拉高至3.19%；永昌富櫃200N、永昌中小300N、元大富櫃200N等三檔分居第二至四名，漲幅依次為8.53%、8.11%、8.10%，優於其他ETN及大盤表現。

強調股利的ETN走勢分歧，富邦存股雙十N、統一微波高息20N、統一漲升股利150N等三檔單周上揚7.59%至6.04%不等，至於具有低波動、高股息特性的元大特股高息N，抗跌也抗漲，本周僅漲1.44%。