Fed祭出無限QE 三類ETF單周大漲20%

新冠肺炎疫情雖然持續擴大，但美國聯準會（Fed）祭出無限貨幣寬鬆（QE），全球股市大反彈。在台掛牌的ETF中，本周以不動產、金融債、黃金等三類正向ETF最強勢，其他股市正向ETF也大都為正報酬，但VIX ETF終止連五周收紅，表現最弱勢。

Fed從3月以來已兩度緊急降息共降6碼（即1.5個百分點），到23日更秀出底牌，也就是無限QE，將購買公債、投資等級債、房貸擔保證券（MBS）等。FH富時不動產（00712）異軍突起，本周大漲29.5%，成為所有ETF漲幅冠軍。這檔ETF之前每日成交量不到1,000張，3月起逐漸放量，本周的日均量接近2,000張。

同樣受惠的還有各種金融債ETF。另外，特別股ETF以金融股ETF為主，因此也受激勵。元大10年IG銀行債本周大漲20.5%，為所有ETF漲幅亞軍。元大US高息特別股、FH公司債A3全都有20%以上的漲幅。

QE無限，黃金受追捧。元大S&P黃金正2全周大漲20.5%，為所有ETF漲幅季軍。元大S&P黃金單周也有10.2%的漲幅。另外，元大道瓊白銀大漲15.7%。相反的，美元指數偏弱。元大美元指數全周跌3.2%。