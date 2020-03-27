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營建業績看增 短線偏多
營建股股價近日受大盤反彈走揚，國揚（2505）、京城、皇昌與遠雄目前轉為黃金交叉，短線轉為有利。
國揚目前短期均線全面翻揚向上，近一周來股價放量大漲，今（27）日盤中股價小跌0.3％。國揚今年上半年將持續衝刺衝刺新北汐止「忠孝大院」成屋銷售，下半年起，預計陸續有四個建案完工入帳，包括「早安國揚」、「國揚矽谷」等，總銷金額上看150億元。展望今年，公司看法相對樂觀。
京城正在執行買回庫藏股，執行完畢後預計減資。消息激勵股價，京城目前5日均線上彎，與20日均線黃金交叉，今日盤中上漲4.4%。京城「享京城」預定第2季完工，開始交屋貢獻，總銷金額為17億元，目前銷售率達7成。成屋銷售方面，「京城King Park」、「美術皇居」、「京城大苑」等案加起來，待售金額約240億元。
皇昌同樣5日均線與20日均線黃金交叉，月線呈現打底，今天盤中平盤。皇昌2019年轉虧為盈，截至去年底，新接承攬工程金額為48億元，在建工程餘額236億元。展望今年，公司預期獲利不會有太大波動，呈現平穩成長。
遠雄目前五日均線穿10日均線，隨著短線偏多，有望挑戰月線。遠雄今年上半年有新建案完工入帳，且土地處分利益入帳，營運可期。下半年還有台北、新竹及台中等多案完工密集入帳，法人預期業績將更明顯成長。
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