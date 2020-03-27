看好Q2營收、毛利率增溫 外資調高和碩評等及目標價

和碩（4938）去年每股純益7.4元，為近三年高點，也是歷史第三高；今年第1季訂單因新冠肺炎影響，將遞延至第2季生產，預期第2季將恢復成長動能；多家外資報告仍是喊買和碩，其中日系外資看好第2季營收及毛利率增溫，將評等由中立調高至優於大盤表現，目標價由57.5元調高至63元。

另有一家日系外資重申買進評等，目標價則由75元下修到69.4元；美系外資重申加碼評等，目標價維持62元。

和碩去年第4季每股純益3.15元，創單季新高；去年營收1兆3,663億元，年增2%，續創新高；營業毛利451.05億元，年增10%；營業利益169.06億元，年增41.7%；稅後純益193.18億元，年增73.8%，每股純益7.4元；董事會決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利4.5元，為歷年最高。

和碩今年第1季訂單因受新冠肺炎影響，將遞延至第2季，在新產品量產、客戶轉單下，預估第2季將恢復成長動能，上半年營收力拚優於去年同期，今年資本支出將較去年倍增。

和碩法說會後多家外資報告出爐，日系外資表示，第1季營運雖因新冠肺炎疫情衝擊出現疲弱，但預估營收及毛利率可望從第2季增溫，決定調高和碩今明年每股盈餘預估，幅度4~16%，且將評等由原先中立調高至優於大盤表現，目標價調高至63元。

另一家日系外資表示，和碩第1季營收雖受到疫情的影響，但看好上半年營收仍將成長，iPhone SE2新機、在家工作帶動筆電及PC需求、加上首季訂單遞延到第2季，將是主要的營運動能，重申買進評等，但是下修今年每股盈餘預估7%至6.31元，目標價則是由75元下修到69.4元。

美系外資表示，預估和碩第1季營收將優於市場預期，主受惠iPhone SE2新機放量、及產能恢復速度優於同業，同時看好和碩將可受惠PS5、Xbox等新款遊戲主機週期，重申加碼評等，目標價維持62元。

和碩今日以漲停60.6元開高，盤中一度打開回到59.5元，但在買盤持續下，再攻上漲停，盤中成交量逾2萬張。