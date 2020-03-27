外資圈喊加碼 和碩攻上漲停板

和碩（4938）去年獲利寫下歷史第三高，隨著iPhone SE 2 即將亮相，和碩上半年營運可望優於去年同期。對此，外資圈大都看好和碩全年成長動能，惟因第1季利潤受到疫情影響，因此日系外資仍將目標價從75元降至69.4元，但另一家日系外資則上調評等至「加碼」，將目標價從57.5元升至63元，帶動和碩今（27）日盤中攻上漲停板。

和碩昨（26）日舉行法說會，三家外資機構最新研究報告出爐，基於和碩去年獲利表現驚艷，及今年上半年營運可期，因此一家日系及美系外資將評等維持「加碼」，另一家日系外資則將評等由「持由」升至「加碼」。

不過，其中一家日系外資指出，鑑於和碩首季受到新冠肺炎影響，導致利潤將不佳，因此將和碩目標價從75元降至69.4元，但仍看好後市；至於另一家日系外資，則將和碩目標價從57.5元升至63元；美系外資則維持目標價62元。

上調評等的日系外資指出，儘管歐美地區疫情仍讓市場擔心，但和碩下半年在iPhone及Sony Play Station 5 等新品助攻下，仍具有成長動能。此外，新冠肺炎爆發造成的在家工作需求，對和碩的筆電業務也有幫助。

和碩執行長廖賜政指出，雖然第一季受疫情影響營運，但首季訂單遞延至第二季，加上新產品貢獻，預期第二季恢復成長趨勢，他形容，現在是三個產品線都很健康，「客戶追著要（訂單）」，因此上半年表現將優於去年同期。

市場推測，廖賜政口中的新產品，就是蘋果即將推出的平價新機iPhone SE 2，在新機上市之後，可望對和碩第二季營運增添動能，進而帶動今年上半年整體營運表現成長。

和碩去年改變生產策略，專注生產單一機型iPhone 11，在產能利用率平穩調配下，成功帶動利潤反轉，去年稅後淨利193.18億元，大幅增長73.8%，每股盈餘（EPS）為7.4元，大幅優於2018年的4.25元，寫下歷史第三高紀錄。

和碩去年營收1兆3,663億元、年增2%。毛利率3.3%、年增0.3個百分點。營益率1.2%、年增0.3個百分點。稅後淨利193.18億元，年增73.8%，每股盈餘為7.4元，大幅優於2018年的4.25元，僅次於2015年9.23元、2016年的7.5元。