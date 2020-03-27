快訊

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

孩童溺水意外接連發生 實用的水域安全教育學起來

Mac將採用Apple自家ARM處理器 郭明錤點名祥碩受惠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，Mac產品線將出現結構性的改變，預期2021年將有許多Mac機型採用Apple自家ARM處理器，點名祥碩（5269）獨家供應ARM-based Mac之USB控制器，受惠於高毛利新訂單，未來二至三年成長動能強勁。

郭明錤指出，蘋果積極進行處理器替換策略，2021年將有更多Mac機型將採用Apple自家處理器，且因為這個改變，Mac新機型未來不會再因Intel處理器出貨遞延失去最佳上市時機；可望減少處理器成本40~60%，同時因採用自家處理器，可與Windows PC有更多硬件差異化。

他表示，Mac採自家處理器將可大幅強化產品競爭優勢，且讓Mac供應鏈因出貨成長而顯著受益，長期來看，預估Mac年出貨量可望從目前的2,000萬部增長至2,500~3,000萬部。

郭明錤點名祥碩可望成為Mac機型採用Apple自家處理器後的USB控制器（controller）獨家供應商，預估祥碩2021年營收與EPS可望達75~80億元、 與45~50元，優於市場共識的60~70億元、與30~40元。

他表示，目前Mac因採用Intel處理器，所以採用Intel的USB控制器，預測未來Mac機型採用Apple自家處理器後，祥碩可望成為獨家Mac USB控制器供應商，估算Mac USB控制器對祥碩的2021與2022年營收將分別貢獻約10億元與18億元。

郭明錤表示，祥碩將顯著受益於2021年Mac USB控制器開始大量出貨，及2022年Mac USB控制器規格升級自USB 3.1至4.0與Mac新機型全面採用Apple自家處理器，Apple新訂單強化祥碩在消費市場的競爭力與產品組合，長期趨勢展望正向。

處理器 USB 祥碩

延伸閱讀

iPhone下半年新4款傳搭OLED 廣角鏡頭升到7P

三大理由加持 郭明錤點名玉晶光買點浮現

在家工作推升NB相機模組出貨 郭明錤點名鈺太受益最大

郭明錤：蘋果6產品推進Mini LED 晶電受惠大

相關新聞

台股漲幅收斂 9900點得而復失

美股道瓊大漲1351點，台股早盤一度大漲218點，不過盤中漲幅收斂到百點以內，9900點得而復失。法人表示，台股後續須觀...

外資連三買 台積電284元開高後翻黑

台積電（2330）在外資終止近期賣超轉為買超下，今（27）日以284元開高，市值回升至7兆3,642.33億元，一度拉升...

道瓊飆漲1351點 法人：台股波段回升要價漲量增

美股道瓊飆漲1351.62點，3天來漲幅逾21%，邁入全新牛市。台股26日上漲91點，重返9700點。法人表示，台股短線...

傳產三族群 領軍衝鋒

台股昨（26）日持續跌深反彈，部分市場資金轉向基期偏低、具政策救市或執行庫藏股自救等題材的汽車零件、汽車及自行車等三大傳產族群，智伸科（4551）等多檔個股強勢攻高，扛多頭大旗。

外資認錯 回補台股86億

全球央行接力放錢，台股昨（26）日連三紅，外資認錯回補先前殺出權值股，買超86億元，為1月14日以來最多，尤其外資對台積電大玩兩手策略，一邊調降目標價，卻連續三天大買合計逾4.9萬張，最受關注。

PCB股回神 買氣升溫

台股昨（26）日再度上漲連三紅，盤面上華通（2313）、健鼎等印刷電路板（PCB）股表現回神，持續吸金，扮演多方要角。

美股大漲 台股早盤漲逾200點站上9,900點

台指期今（27）日開高近270點，攻高到9,900點關卡，激勵台股開盤上漲71.54點，開盤指數9,807.9點，隨後漲...

穩息概念股 小摩點將

因應新冠肺炎可能衝擊企業獲利，摩根大通針對台灣追蹤個股，全面啟動「壓力測試」，模擬若營收較預期大幅下滑，企業毛利率、股息配發等影響狀況。結果顯示，台積電、大立光等現金流量最充裕，不怕疫情衝擊，股息仍能照常配發，為值得優先關注的「穩息概念股」。

元大高股息 有息收就配發

新冠病毒發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，不少投資人關心，企業獲利被影響，會否衝擊台股ETF配息？元大投信表示，2019年企業獲利的表現並不差，配息仍值得期待，以台股ETF人氣王─「元大高股息」（0056）為例，只要企業配息就有息收，依舊會配息。

就市論勢／工業電腦、營建 有撐

儘管目前全球經濟受疫情影響，預期本季整體表現不會轉佳，且由於疫情仍未獲得控制，因此經濟復甦力道仍弱，不過在金融市場方面，近期資金行情持續寬鬆，台灣央行日前降息1碼，美聯準會3月以來已兩度緊急降息，基準利率降至趨近於零，回到2008年金融海嘯爆發後水準，本周更加碼宣布將無限量收購美國公債與房貸擔保證券（MBS），重啟俗稱量化寬鬆（QE）的資產收購計畫。

台股衝破9,700點收漲91.61點 三大法人買超77.87億

台股今（26）日開高震盪，盤中雖一度翻黑下探至9.565.02點，終場則是以9,736.36點作收，上漲91.61點，成...

先蹲再跳 台股強度9700關

台股進入高檔套牢區，今日市場傳有投信新基金的大筆買盤進場下，盤勢出現震盪起伏，開高走低破平盤後，再拉高突破近期高點，並震盪撐高，終場多頭衝過9700點，上漲91.61點，收在9,736.36點，成交量1,532億元。

熱門新聞

外資掛保證 「穩息概念股」不怕疫情砍股利

外資認錯 回補台股86億

《「我是有錢人」迷思586》這時不敢買股票 也千萬別輕易放空！

元大原油正2豁免下市惹議 顧立雄：7萬多人來感謝

元大原油正2爭議 顧立雄提四點說明

守穩年線 15檔領風騷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。