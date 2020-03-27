Mac將採用Apple自家ARM處理器 郭明錤點名祥碩受惠

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，Mac產品線將出現結構性的改變，預期2021年將有許多Mac機型採用Apple自家ARM處理器，點名祥碩（5269）獨家供應ARM-based Mac之USB控制器，受惠於高毛利新訂單，未來二至三年成長動能強勁。

郭明錤指出，蘋果積極進行處理器替換策略，2021年將有更多Mac機型將採用Apple自家處理器，且因為這個改變，Mac新機型未來不會再因Intel處理器出貨遞延失去最佳上市時機；可望減少處理器成本40~60%，同時因採用自家處理器，可與Windows PC有更多硬件差異化。

他表示，Mac採自家處理器將可大幅強化產品競爭優勢，且讓Mac供應鏈因出貨成長而顯著受益，長期來看，預估Mac年出貨量可望從目前的2,000萬部增長至2,500~3,000萬部。

郭明錤點名祥碩可望成為Mac機型採用Apple自家處理器後的USB控制器（controller）獨家供應商，預估祥碩2021年營收與EPS可望達75~80億元、 與45~50元，優於市場共識的60~70億元、與30~40元。

他表示，目前Mac因採用Intel處理器，所以採用Intel的USB控制器，預測未來Mac機型採用Apple自家處理器後，祥碩可望成為獨家Mac USB控制器供應商，估算Mac USB控制器對祥碩的2021與2022年營收將分別貢獻約10億元與18億元。

郭明錤表示，祥碩將顯著受益於2021年Mac USB控制器開始大量出貨，及2022年Mac USB控制器規格升級自USB 3.1至4.0與Mac新機型全面採用Apple自家處理器，Apple新訂單強化祥碩在消費市場的競爭力與產品組合，長期趨勢展望正向。