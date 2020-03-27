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智伸科去年每股賺7.6元 早盤股價衝漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

智伸科（4551）去年獲利寫下佳績，每股稅後純益（EPS）達 7.6元，擬每股配發現金股利 2.5元，併購旭伸換股基準日定為今年4月13日，下半年開始整併效益將會顯現，推升智伸科今（27）日早盤股價攻上漲停，來到112.5元。

智伸科受惠三大事業體營運皆呈現穩健成長，2019 年全年合併營收為50.14億元，稅後淨利為6.22億元，稅後每股盈餘7.6元，營收、獲利皆刷新歷史新高紀錄。

智伸科今年多條汽油高壓泵浦本體新產品以及 GDI 系統相關零組件的新產線陸續通過認證，並逐步量產出貨，在公司戮力進行新舊產品組合調整、產線學習曲線提升及產能配置優化等策略，整體毛利率及營業利益率仍站穩 27.53%、17.91%水準。

智伸科展望 2020 年營運，上半年受疫情衝擊會短期影響全球經濟貿易，及新車銷售市場表現，但公司目前業務與在手訂單未接獲客戶通知取消，且電子與醫療的訂單皆保持正常的拉貨力道，同時電子、醫療客戶與公司雙方也積極討論增加訂單量產出貨的可能性，可望降低汽車產業面臨不確定因素影響。

下半年疫情影響全球景氣得以緩解，智伸科與旭伸國際的併購完成，發揮兩岸生產基地彈性調配產能以及業務市場範圍擴大的互補綜效，可望推升智伸科整體營運穩健成長。

智伸科 疫情

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