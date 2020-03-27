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美股大漲 台股早盤漲逾200點站上9,900點
台指期今（27）日開高近270點，攻高到9,900點關卡，激勵台股開盤上漲71.54點，開盤指數9,807.9點，隨後漲幅擴大逾200點，站上9,900點。
美國上周失業救濟人數刷下歷史新高，但在2兆美元刺激法案通過且美國聯準會（Fed）主席鮑爾保證Fed不會彈藥用盡，投資人信心大增，恐慌指數 VIX 下滑。
加上G20承諾將採取一切手段對抗疫情，激勵美股大漲；終場四大指數漲幅介於5.60~6.79%，道瓊連續三個交易日收紅站上22,000點大關。
道瓊成分股由波音領軍大漲13.80%；指標股的蘋果漲5.26%、高通漲9.35%、臉書漲 4.56%、英特爾漲8.35%、AMD漲6.43%及美光漲5.39%；台積電 ADR上漲1.78%。
日盛投顧表示，台股指數續創反彈新高，本波從3月24日站上3日線，且3日線轉為上揚後，就沿著3日線上漲，未跌破3日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜；短線可留意IC設計、NB相關、業績成長股、高殖利率股與庫藏股等。
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