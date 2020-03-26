集團股表態 華新、鴻海成焦點

台股跌破9,000點關卡後旋即震盪走高，今日連收三紅，盤面不乏跌深績優股，吸引市場買盤敲進，多方行情並渲染至相關集團股。法人指出，雖然時逢第1季季底，但集團作帳普遍落在下半年，或上、下半年最後一季才會啟動，因此研判應是股價跌深，且股東會陸續展開，公司稍作拉抬有助穩定股價。

近期台股除有政府政策支持，又有國安基金適時守護，緩解市場偏空氛圍，盤面上個股順勢表現，其中可見部分集團股緩步墊高，今日盤面上尤以鴻海、華新集團表現最亮眼。

鴻海集團一共有16檔台股上市櫃公司，今天的股價僅五檔收黑，並以訊芯-KY漲6%最為強勢，亞太電、京鼎、樺漢等則有3%以上的漲幅，集團股中又以訊芯-KY、京鼎、台揚、樺漢、GIS-KY、帆宣等已自近月低點反彈逾10%，表現尤佳。

華新集團的買盤顯著推升瀚宇博、華新科、精成科，本周以來漲幅有17%~12%不等。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，一般來說，電子集團股作帳行情多半落在第3、4季，傳產則在年底較為明顯，部分個股因釋財報或股利利多，吸引中長期買盤布局，因此集團股近日表現可視為跌深反彈。

可留意的是，權值集團股雖未有高成長性的獲利表現，不過其營運已具基礎，穩定性為其優勢，因此股價在跌深後，多能吸引市場買盤逢低回補，近日即可見法人資金買超動作，使股價持穩，在政府救市下，市場偏空氛圍稍見緩解，有利個股表現，惟後市需留意年報等基本面資訊對股價的影響。