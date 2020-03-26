債券ETF「妖魔化」 何時才結束？

「第一大」很紅，台灣債券ETF做到亞洲第一大，引來掌聲、也引來批評，其中，批評者常言，購買債券ETF的壽險是不正常、不合理，值得思索，台灣市場也充斥很多對金融工具的矛盾想法，少有人釐清，多的卻是順著輿論做批評。

在談債券ETF「正不正常」前，先要討論債券ETF是什麼？台灣投資人愛買ETF，對股票ETF尤其不陌生，如果你知道，ETF就是一籃子的股票組合，其實債券ETF也是一籃子組合，只是買債券，跟股票ETF的本質無異。

債券ETF也可以當「基金」，猶如股票ETF能視為股票「基金」，主因ETF本來就是基金的一種，都由資產管理公司管理多種有價證券。由此也可知，ETF絕對不像TRF這種產品，兩者有南轅北轍的差異。

在理解債券ETF的本質後，來看看台灣如何解讀這類工具：有人說，債券ETF因為被壽險買，很不正常，做到亞洲第一大又如何？不都壽險買的？根本是種怪象。

有趣的是，壽險每季公布持「股」，卻被台灣媒體捧翻天，每隔一段時間，就有媒體說，某大壽險又買進台積電、買進大立光，好棒棒。同理也曾發生在基金，就有媒體把壽險大賣高收債做文章，以此做為賣基金的指標，但為何獨對債券ETF，大家卻棄之敝屣？

債券ETF就是買債券的基金，而且有別於國人愛買高收債，台灣債券ETF半數以上是投資級債、公債，兩類規模超過8,000億元，是現有債券ETF 1.4兆元的一半以上。

但因為許多報導妖魔化，加上主管機關下令保險禁買高收債ETF（卻不禁止高費用的境外高收債基金），反而不斷加大市場對這類產品的偏頗印象。

另外值得留意，台灣不只有眾多高信評的債券ETF，多元性也是亞洲第一，這個市場做到亞洲第一大，意義絕不只有單一的「最大」可言。

台灣投資人正因為多元的債券ETF，還有壽險優先提供流動性，讓投資人立足台灣，也能有很多債券可買。比起長期規模龐大但高費用的境外基金，以及複委託眾多的不便，債券ETF其實帶來很多便利；遑論與單一債券比，ETF更大幅降低門檻。

對台灣資產管理業而言，ETF也有重大突破，主要是台灣雖然發行債券基金良久，但法人始終難對本土人才認同，特別在債券基金的管理，許多人都是「國外月亮比較圓」，不認同本土人才也能了解海外債，成為境外債券基金獨大的因素之一。

翻開壽險財報，很多保險公司買境外債券基金，卻鮮少捧場境內，直到ETF才突破。曾有業者透露，終於因為ETF被市場認可，但這樣的成就感，在市場和主管機關嚴加檢視，又快速消退。

從管理而言，不諱言台灣債券ETF還有改進之處，畢竟歐美發展更久，有更多經驗值得借鏡，然而台灣市場對不同金融工具，也充斥著矛盾，若是刻意忽略某些產品的惡，談債券ETF之劣，恐怕有失公允。只可惜，很多人是批評容易、平衡分析難，不願敞開心胸好好了解。