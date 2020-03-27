元大高股息 有息收就配發

新冠病毒發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，不少投資人關心，企業獲利被影響，會否衝擊台股ETF配息？元大投信表示，2019年企業獲利的表現並不差，配息仍值得期待，以台股ETF人氣王─「元大高股息」（0056）為例，只要企業配息就有息收，依舊會配息。

元大投信旗下台股系列ETF，包括元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續ETF等，均設有配息機制，在公開說明書中，基金受益權單位可分配的收益來源，來自基金收取現金股利並扣除相關費用後，為可分配收益。因此只要成分股持續配發股息，ETF依信託契約就能配息。

舉例享有「國民ETF」之稱的元大高股息，追蹤台灣高股息指數，從台灣50指數和中型100指數共150檔股票中，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔股票為成分股。基金訴求就是複製追蹤指數的績效，並將基金領到的股息發給受益人。

因此針對投資人關切ETF會否有「低於發行價，無法配息」的疑慮，元大投信表示，此前有部分ETF的配息機制，因沿用過往共同基金的收益分配模式，當淨值低於發行價時，無法配息，但同樣以元大高股息為例，ETF已修正公開說明書，針對基金可分配的收益明確指出，若低於發行價，將僅就現金股利部分分配。

相對地，當股價高於發行價，元大高股息除了現金股利、股票股利，還包括利息所得、租賃所得、已實現淨資本利得等，也就是不管高於或低於發行價，只要成分股有配發股息，元大高股息一定配息。

至於在台灣所有公司如某年度全都不配發現金股利的極端情形，基金確實可能無法分配收益。但一般當企業有獲利，可持續發放股利，基金就能依契約規定，持續將收到的股利派給投資人。

而2020年配息來自去年獲利，台灣企業去年獲利佳，從配息角度而言，仍可享受獲利成果。今年部分，雖受新冠肺炎衝擊，但全年尚未結束，投資人仍可持續關注疫情發展及影響範圍。