PCB股回神 買氣升溫

台股昨（26）日再度上漲連三紅，盤面上華通（2313）、健鼎等印刷電路板（PCB）股表現回神，持續吸金，扮演多方要角。

各國接力救市，為產業、經濟解套並提供金融市場流動性，帶動全球股市反彈，台股除有政府政策支持，又有國安基金守護，緩解市場偏空氛圍，加權指數昨上下震盪後逐步墊高，終場漲91點收9,736點。

盤面類股漲多跌少，金融在龍頭金控帶動下收斂跌幅，傳產以汽車股較強勢，電子多點開花，IC設計、感測元件因有題材想像空間，行情續熱，網通、散熱等5G相關族群挾樂觀展望，也為資金青睞，PCB則在基本面有望轉強下，吸引資金積極布局，股價表現尤佳。

PCB族群受惠伺服器、資料庫中心建置需求居高不下，營運成長力道逐步回溫，激勵個股股價跌深後強勢走揚，昨日以博智收漲停最強勢，其他如華通、台表科、健鼎、臻鼎-KY、台郡、聯茂等也有逾2%漲幅表現，自近月低點累計回彈一成以上。

宏遠投顧副總陳國清指出，全球超過八成以上PCB廠在中國，部分原料庫存只有一到二周，上下游面臨較大原物料供應困境，且投入生產到產品出來需要七到十天，短線PCB有供貨吃緊及缺貨問題，會影響下游終端產品供應，這也是近期供應蘋果及其他手機品牌廠較緊張之處。

不過，陳國清認為，廠商會自行調整，使衝擊降到最低，不會讓衝擊超過10%以上；因此，當個股產業前景佳及獲利成長、本益比不高、股價在過農曆年前已修正，近期股價超過10%以上的不理性大跌，會是個好機會，可以擇優投資。