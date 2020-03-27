傳產三族群 領軍衝鋒

台股昨（26）日持續跌深反彈，部分市場資金轉向基期偏低、具政策救市或執行庫藏股自救等題材的汽車零件、汽車及自行車等三大傳產族群，智伸科（4551）等多檔個股強勢攻高，扛多頭大旗。

美國2兆美元經濟刺激方案過關，但美股尾盤漲幅快速收斂，四大指數漲跌互見，台股在外資賣壓減輕及搶反彈買盤進場下，昨日震盪走高，終場漲91點收9,736點，蓄勢挑戰10,000點關卡，成交值縮至1,542億元。

盤面上權值股走勢分歧，所幸權王台積電走穩，加上大立光帶領高價股持續攻堅，盤中一度再現「三千金」，有助多方信心；其餘強勢族群包括筆電、散熱、IC設計、印刷電路板等電子股，以及汽車零件、汽車、自行車等傳產族群。

中國大陸商務部、國家發改委傳出聯手救市，目前已有七省市祭出新車補貼措施，激勵智伸科、為升、麗清、和大等汽車零件股強勢演出；裕隆、裕日車、和泰車等車廠也拜國內新車銷售火熱，吸引短多進場卡位，股價同步衝高。

低基期的自行車雙雄巨大、美利達，受惠於電動自行車銷售熱絡及大陸市場回溫，去年獲利不錯，並分別決議配發4.6元、4.2元現金股息，殖利率逾3%，近期見到外資買盤回補，股價持續反彈。

大型本國投顧分析，台股在各種停損賣壓與外資連續賣超的壓力釋放後，短線因融資大減與技術面乖離過大開始快速反彈，預期短線焦點仍以跌深、法人回補個股為主；較具剛性需求的資料中心、伺服器及基地台等電子股，或擁有絕佳殖利率保護個股，也將成法人回補重心。