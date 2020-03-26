和大實施庫藏股 估二個月內買回6,000張

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）今（26）日舉行臨時董事會，因應近期全球股市因受武漢肺炎疫情影響，投資人信心重創，公司為維護公司信用及股東權益，決議啟動買回公司股票機制，買回期間為3月27日至5月26日，買回價格區間將落在60元~90元，預計於二個月內買回公司股票6,000張，買回股份予以註銷。

今年全球車市普遍深受武漢肺炎疫情影響，多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，因此和大再此波疫情影響衝擊相對影響較小，有信心在短期營收回復過往水準。

雖然去年和大集團深受整體大環境及中美關稅衝擊的影響，整體營收不如預期，去年合併營收將呈現衰退表現，但今年隨著美國及歐洲、大陸等電動車客戶拉貨提升帶動下，業績已逐月回穩，展望2020年和大可望再次重回2018年70億以上水準，再創風華。

迎向2020年動盪的經濟局勢，和大為儲備未來歐美大陸電動車的成長力道，在經營管理方面，仍持續精進研發技術發展、品質保證提升及智能產線擴增發展等多元管理策略與執行。

在產能擴增方面，和大嘉義新廠（91地號）興建，規劃建置十條智能產線，展現和大持續加碼投資嘉義，呼應政府回台投資專案。連同目前嘉義廠陸續建置高階設備， 預估2020年第2季之後嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地，帶動和大產能再創新高的基石。