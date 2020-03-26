和碩去年每股賺7.4元 歷史第三高
iPhone代工大廠和碩（4938）去年改變生產策略，專注生產單一機型iPhone 11，在產能利用率平穩調配下，成功帶動利潤反轉，去年稅後淨利193.18億元，大幅增長73.8%，每股盈餘（EPS）為7.4元，大幅優於2018年的4.25元，寫下歷史第三高紀錄。
和碩今（26）日公布去年財報，營收1兆3,663億元、年增2%。毛利率3.3%、年增0.3個百分點。營益率1.2%、年增0.3個百分點。稅後淨利193.18億元，年增73.8%，每股盈餘為7.4元，大幅優於2018年的4.25元，僅次於2015年9.23元、2016年的7.5元。
和碩去年第4季營收4,180.12億元，季增17.8%、年減10.3%。毛利率3.6%，季減0.2個百分點，但年增1個百分點。營益率1.7%，季減0.1個百分點，但年增0.7個百分點。稅後純益82.25億元，季增30.6%、年增151.4%。每股盈餘為3.15元。
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