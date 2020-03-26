台灣也受惠！Fed購債概念ETF報你知

美國聯準會（Fed）救市，宣示購買公債、市政債和投資級債，法人分析，除美國掛牌的債券ETF直接受惠，台灣掛牌債券ETF也直投美國債市，受惠度不亞於境外；想兼顧操作安全性，還能搭配流動性，優選大規模產品。

目前台灣債券ETF多元，有望受惠此次題材的焦點ETF，包括投資級債的中信高評級公司債、元大AAA至A公司債、國泰A級公司債、群益10年IG金融債；市政債的中信美國市政債；以及公債類元大美債20年、中信美國公債20年、富邦美債20年等，可追蹤。

聯準會宣布購債無上限，喊買範圍從公債、MBS、市政債，到投資等級債ETF都被納入。媒體分析，全球最大的投資級債ETF「LQD」有望受惠最大，另外，「USIG」、「CORP」、「VTC」三檔指標性產品也受益匪淺。

台灣債券ETF雖不在美國掛牌，但標的直投全球，多數瞄準量體最大的美國債市，又有亞洲第一的多元性，並以投資級債規模最大。想搭熱潮，不見得要捨近求遠。

如聯準會將購入的公債、市政債、投資級債，台灣都有對應標的。迄今計有約50檔投資等級債ETF，規模近6,000億元；24檔美國公債ETF，規模2,077億元；一檔市政債ETF，規模為5.5億元。

大型投信主管分析，聯準會購債是提供流動性，雖然廣泛買入債券，但應會顧及安全，優選高評級、至少A以上、美國發行人為主的券種。

而上述美國公債、市政債本身就有高評級和美國發行人為大宗特徵，全球投資級債相對多元，不過美國發行人也超過半數，產業以金融銀行業六成最多，因此挑選投資級債，可關注名稱標註為A以上券種、金融債為主的產業債。另搭配規模夠大條件，適合長期布局。

中信投信固定收益投資科主管張勝原指出，由於市場一度恐慌過度，原本有避險效果的投資級債被大幅拋售，使相關ETF表現較弱，但想追求收益的投資人，正是布局好時機。

如中信高評級公司債的指數殖利率上升到4.5%，是該ETF成立來最佳；元大AAA至A公司債、國泰A級公司債、富邦A級公司債成分債等指數殖利率，也紛紛來到4.2%〜4.8%，再次為市政債和公債的收益率約1.4%〜3%。