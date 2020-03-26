快訊

NBA受疫情重擊 2021薪資上限恐雪崩式暴跌

直播／我今日新增17例確診 15例境外、2例本土累計252例

短線操作台指期 可採短線保護長線操作

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

在政府救市措施及新冠肺炎疫情蔓拉鉅之下，全球股市波動率大幅上升。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，現階段，大漲不宜瘋狂追高；大跌時也不必恐慌殺出。期貨短線交易人務必依預定策略，善設移動式停損或二擇一平倉方式為宜，或參考短線保護長線操作策略。

受政府三箭齊發救市，又加上千億紓困方案，以及績優公司實施庫藏股強力支持之下，台股連續報復性大幅反彈，由低點8,523點向上反彈約1,200點。

今日受到東京都知事為疫情爆發危急時刻、籲請東京都市民周末非必要別外出，若東京都內發生疫情感染擴大的情況，考慮採取封鎖東京都的居家避疫措施。日經指數開盤挫低，引發亞股開盤走弱，台股受到避險需求及獲利回吐情境之下，4月台指期貨逆價差擴大（多數股票期貨也逆價差），加權指數小幅開高後拉回約100點，9,565點止跌。若是東京封城或有轉單效應，對台股、韓股有正面影響效果。

3月受國際主權基金大量賣超台積電套現之後，連續買超兩天，與近期外資調降其目標價背道而馳。投資人宜多觀查外資對台積電交易的動向，做為台股操作的方向球。

東京 台股 京都

延伸閱讀

東京將封城？ 日本民眾爆發恐慌搶購潮 她點出一大重點

美股強彈後收斂 台股震盪翻紅

台股呈熊市反彈？顧立雄：疫情控制是最大關鍵

日股早盤重挫4％ 東京要求民眾周末禁足

相關新聞

多軍勝出！ 台股震盪走高上漲91點收9,736

美股漲跌互見，亞股今（26）日也各自表現，台股以小漲開出後，一度衝高至9,700點，惟隨即遭遇賣壓襲擊翻黑小跌，早盤多呈...

半夜起床看美股 顧立雄：兩大關鍵能讓台股趨穩

新冠肺炎疫情延燒，全球資本市場震盪激烈，至於台股何時趨近穩定，金管會主委顧立雄今（26）日點出兩大關鍵，第一、與歐美疫情...

謝金河：川普真的保衛他的馬其諾防線

新冠肺炎帶給全球世人無限驚恐，股市也出現百年罕見的崩盤式下滑，所有的事物都是百年一遇的傳奇景象。上周雄獅董事長王文傑先生與我通了電話，他說這是他一生從未見過的景象，他的感受一定比別人強烈。

美股漲跌互見 台股開高22.39點後震盪整理

美股昨日漲跌互見，亞股早盤也各自表現，其中台股以9,667.14小漲22.39點開出後，一度衝至9,700點，惟賣壓隨即...

《「我是有錢人」迷思586》這時不敢買股票 也千萬別輕易放空！

在撰寫上期專欄之前，筆者就曾預測國安基金，會在台股十年線附近進場護盤。至於在此之前市場有關的「進場護盤之說」，全都只是口裡說說的煙幕彈而已。

在家辦公增筆電大缺貨 零組件股人氣旺

疫情讓全球在家辦公、上學的人口持續增加，也帶動筆電、平板電腦或桌上型電腦需求激增，陸續傳出通路商搶購一空訊息，也帶動相關...

牛市延續還是熊市反彈？ 顧立雄：封城之後見到曙光

受到新冠肺炎疫情擴大影響，美股暴跌，國際投資機構表示，美股已進入熊市，但近期美股大漲，台股也在國安基金宣示啟動之後，連漲...

元大原油正2爭議 顧立雄提四點說明

疫情全球升溫，加上國際油價持續下挫，國內連結商品ETF元大S&P原油正2（00672L）大跌，面臨清算危機，金管會上周一...

股市波動可有睡好？ 顧立雄：晚上會起床看一下美股

新冠肺炎疫情造成全球股災，美股上下兩三千點震盪，台股也出現巨幅波動，嚇壞許多投資人，立委曾銘宗上午在立法院財政委員會問金...

台股呈熊市反彈？顧立雄：疫情控制是最大關鍵

美股正式進入熊市，台股近兩天走穩，今立法院財委會上立委詢問金管會主委顧立雄，台股是否已進入熊市反彈？顧立雄表示，股市走多...

台股連兩天大漲 短期漲勢待觀察

美國朝野就2兆美元經濟振興方案達成共識，美股道瓊工業指數上漲495.64點。法人表示，台股在連兩天大漲之後，短期能否延續...

DRAM價揚 類股振奮

DRAM市場雖受新冠肺炎疫情影響，下游需求出現觀望跡象，不過3月現貨價格在個人電腦（PC）等供應鏈逐步復工下上漲近3%，第2季雖仍需觀察疫情影響，但法人預估漲幅仍將達5%左右，包括南亞科（2408）、宜鼎、創見、威剛等業績將受惠。

熱門新聞

台積目標價 外資掀調降潮

半夜起床看美股 顧立雄：兩大關鍵能讓台股趨穩

893家上市櫃 融券將回補

美股帶動亞股上漲 專家：未脫險境

亞泥每股擬派現金股利3元 打平歷史新高

外資紛降台積電目標價卻連二日買超 為2月13日來首見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。