短線操作台指期 可採短線保護長線操作

在政府救市措施及新冠肺炎疫情蔓拉鉅之下，全球股市波動率大幅上升。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，現階段，大漲不宜瘋狂追高；大跌時也不必恐慌殺出。期貨短線交易人務必依預定策略，善設移動式停損或二擇一平倉方式為宜，或參考短線保護長線操作策略。

受政府三箭齊發救市，又加上千億紓困方案，以及績優公司實施庫藏股強力支持之下，台股連續報復性大幅反彈，由低點8,523點向上反彈約1,200點。

今日受到東京都知事為疫情爆發危急時刻、籲請東京都市民周末非必要別外出，若東京都內發生疫情感染擴大的情況，考慮採取封鎖東京都的居家避疫措施。日經指數開盤挫低，引發亞股開盤走弱，台股受到避險需求及獲利回吐情境之下，4月台指期貨逆價差擴大（多數股票期貨也逆價差），加權指數小幅開高後拉回約100點，9,565點止跌。若是東京封城或有轉單效應，對台股、韓股有正面影響效果。

3月受國際主權基金大量賣超台積電套現之後，連續買超兩天，與近期外資調降其目標價背道而馳。投資人宜多觀查外資對台積電交易的動向，做為台股操作的方向球。