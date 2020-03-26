元大原油正2豁免下市惹議 顧立雄：7萬多人來感謝

元大原油正2ETF於19日一早公告，因觸及下市門檻而將送金管會核准下市，結果當天下午金管會立即公布放寬下市門檻，今（26）日財委會上引發多位立委關注，質疑是否有內線交易之嫌。

多位立委包括高嘉瑜、江永昌及邱顯智今於財委會都提出兩大疑慮，一為元大證券是否早就知道金管會會放寬下市門檻，與金管會官員密切聯繫；二是金管會決議的過程。

立委江永昌質詢指出，除了這檔以外，是否有其他的類似狀況？顧立雄表示，受到油價波動劇烈影響，除了元大這檔以外，街口也有，放寬下市標準用一是保障70,000多投資人，這些都是來感謝我的。

對此，金管會主委顧立雄指出，目前朝三大方向調查，包括：一、元大證自營投資部位，目前查出來是「0」，因為外界都揣測是元大證進場，但元大證有造市和避險需求，其交易量主要是造市。

其次，會清查元大證經紀部位的受託買賣，是否有內部人進場，這方面會請交易所檢視，並提出報告說明。

第三、若有投資人停損賣出，是基於業務員叫他賣出，可向評議中心提出申訴。

針對金管會是否有與業者接觸，透漏消息？顧立雄解釋，當初元大證與元大投信有提建議，金管會都是表明要業者透過期貨公會反映，金管會與元大證並無接觸，過程中也不會透漏任何訊息。站在金管會的立場，不容許元大證在該檔ETF不下市過程中，有任何獲利，態度很明確。

也有立委質疑決策過程，顧立雄指出，若決定要變更勢必要快速，避免影響投資人判斷，若不盡早決定，共有70,000投資人會影響，若遲一天公布，糾紛反而會更大。