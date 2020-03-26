牛市延續還是熊市反彈？ 顧立雄：封城之後見到曙光

受到新冠肺炎疫情擴大影響，美股暴跌，國際投資機構表示，美股已進入熊市，但近期美股大漲，台股也在國安基金宣示啟動之後，連漲數日，究進是熊市反彈還是牛市延續？金管會主委顧立雄表示，疫情快速被控制，經濟可反彈。

今天立法院財委會上，立委賴士葆問顧立雄，台股大跌二成，但這兩天台股大漲，專家說這是熊市反彈，同意這種說法嗎？

顧立雄表示，牛市跟熊市應說股市在反映經濟狀況發展，如果經濟進入衰退，股市會進入熊市，但現在是特殊狀況，股市走了多年多頭，現在到底是疫情暫時影響 ，還是經濟進入衰退，這個時後沒人說得準，如果疫情快速控制，有可能經季可以反彈。

賴士葆表示，川普說希望復活可以復工，但全球沒有人這麼樂觀，現在歐美疫情延燒，大家都不出門消費；是否同意現在算是熊市反彈？

顧立雄表示，還需要進一步觀察，如果封城有效，代表疫情控制看到曙光，中國大陸部分城市復工，以武漢作為指標，如果能順利復工，證明封城是有效的，因為現在歐美陸續仿效封城，如果證明封城有效，沒有第二波疫情發生，代表看到曙光。