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元大原油正2爭議 顧立雄提四點說明

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會上周一火速放寬下市門檻，因部分投資人已拋售，引發爭議，金管會主委顧立雄今（26）日在立法院答詢時首度提出四點說明。圖／仝澤蓉攝影
金管會上周一火速放寬下市門檻，因部分投資人已拋售，引發爭議，金管會主委顧立雄今（26）日在立法院答詢時首度提出四點說明。圖／仝澤蓉攝影

疫情全球升溫，加上國際油價持續下挫，國內連結商品ETF元大S&P原油正2（00672L）大跌，面臨清算危機，金管會上周一火速放寬下市門檻，因部分投資人已拋售，引發爭議，金管會主委顧立雄今（26）日在立法院答詢時首度提出四點說明。

第一、現在大家爭議的是元大證券進場問題，元大投信當初建議時我們也是請他跟期貨公會反映，由期貨公會提出，我們跟元大證券沒任何接觸。

第二、初步檢視結果，元大證券自營部位是零，大家說有進場，因券商有造市義務及避險需求，這不能算入純自營部位，金管會絕不容許元大證券在不下市過程下有任何獲利，初步檢視結果，元大券在自營沒有。我們請證交所進一步檢視，並提出報告。

第三、經紀部門是誰委託元大證券經紀買賣，請證交所做報告，就可看出元大證券從中獲利爭議是不是事實，進一步檢視才能獲定論。

第四、決策必須快，因尚有7萬多名投資人，所以決定要快，因此，決定放寬下市門檻後就立即發布函令。

顧立雄並強調，要跟投資人說明，若要下市也要經金管會核准，也要一個半月，不是達門檻當天就下市。

顧立雄表示，放寬下市門檻的決策，用意都是要保護7萬多名投資人，不會因下市而受到影響，所以要愈快愈好，愈拖更多人拋售，散戶損失可能愈多，大家質疑的是元大證問題，這部分我們會查。

他並表示，7萬多名投資人都是來感謝的，51件陳情說受遭受損失，這也是事實，金管會會來了解，是否聽營業員的話才去賣、遭受損失。

元大投信 金管會 顧立雄

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