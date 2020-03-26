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亞系、歐系外資 下修緯創目標價

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

代工大廠緯創（3231）法說會釋出佳音，看好今年仍能持續維持增長力道，惟外資圈不買帳，在三大外資最新出爐報告顯示，憂心緯創iPhone 組裝業務前景，且因疫情影響首季獲利，故將評等維持「中立」或 「減碼」，亞系外資將目標價由26.5元下修至25.1元，歐系外資也由27元下修至26.5元。

緯創25日舉行法說會，外資圈最新報告今（26）日出爐，受新冠肺炎影響，三家外資大都看壞緯創首季獲利，評等大都維持「中立」或 「減碼」，而亞系外資將目標價由26.5元下修至25.1元，歐系外資也由27元下修至26.5元，至於美系外資則維持18元。

歐系外資指出，緯創第1季受新冠肺癌影響，預期業績表現將疲弱，且基於固定成本上升，因此下修今明年預估每股盈餘，且因iPhone 業務仍存在不確定性，因此將評等維持「中立」。

亞系外資表示，基於疫情影響全球消費性電子展望，尤其今年智慧手機出貨量將下滑，因此下修緯創今明年預估每股盈餘。

美系外資認為，緯創法說會釋出的消息是「喜憂參半」，儘管緯創樂觀認為PC、伺服器、智慧裝置全年前景看增，但我們對企業伺服器、PC、iPhone需求則持謹慎態度。此外，緯創雄心勃勃的新資本支出計畫，意味著折舊將升高，進一步引發負債率提高風險。

在經歷中國封城抗疫，緯創大陸廠房已於2月10日之後陸續復工，目前中國廠區至3月復工率已達95%以上，惟新冠肺炎持續延燒，印度、馬來西亞、美墨皆受衝擊，也影響緯創當地工廠業務。

不過，緯創董事長林憲銘依然看好今年能維持增長動能，尤因疫情帶來遠距辦公、在家工作的需求增長，推助包括筆電、雲端伺服器與含括智慧手機、AIoT智慧物聯網等智慧裝置產品的需求隨之升溫。

緯創預期，雖然上半年營運將受到影響走緩，不過在第2季出貨回穩、追上客戶訂單後，第3季後將更進一步回穩，全年營運再向上成長的目標未下修。

緯創 智慧手機

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