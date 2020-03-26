群聯、威剛 看好今年資料中心及車用等新應用

全球記憶體大廠美光公布第2季營收，並有優於預期的表現，主要是由資料中心的需求明顯增加帶動，而此市場需求的變化，和近期市場分析師及業者看法一致，包括群聯（8299）及威剛等廠也都看好未來資料中心、自駕車及電動車等需求，將使記憶體市況維持成長。

記憶體控制晶片廠群聯董事長潘健成日前就指出，由於近期全球市場研調機構也紛紛下修全球智慧手機及筆記型電腦的今年出貨量，市場也擔憂對記憶體需求的衝擊。

對此，潘健成也指出，因應疫情推動視訊會議的需求，包括遠距上班、遠距上課等，此市場變化也刺激了影像儲存的市場，相關AIoT的應用需要有的是計算能力、連網功能、sensor以及存儲，而聯群也確實感受到相關訂單確實增加。對照推升美光第2季營收優於預期的動能，和群聯接單不謀而合。

此外，台灣記憶體模組的指標廠威剛，近日對於下游的接單及需求狀況也表示，受惠於記憶體供不需求帶動，NAND Flash及DRAM價格雙雙走揚，加上資料中心需求強勁，威剛在客戶訂單增溫帶動下，即使第1季初工作天數較少，出貨及營收水準仍呈穩健走揚格局。配合之前庫存儲備時機得宜，第1季接單獲利皆為高水準的表現，本業可望繳出漂亮的成績單。

透過美光及國內相關廠商在接單及需求上的反應，資料中心確實在疫情擴大中，扮演出現加溫的重要動能，此外，業者也同時看好電動車、自駕車及5G等相關需求。