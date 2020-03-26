特力去年每股賺0.2元、配息0.71元 中國業外損失續降

特力（2908）公告去年財報，營收380.6億元，較去年同期減少4.6%，稅後淨利為1億元，每股稅後純益（EPS）為0.2 元，較去年減少0.6元，董事會並通過，今年由資本公積發放現金每股0.71元。

特力去年第4季稅後淨利為1.38億元，單季每股稅後純益0.27元，順利使去年財報轉虧為盈。

特力表示，2019 年財報主要受到和樂撤出中國閉店所產生大幅度一次性費用影響，因此較前年同期衰退。但因陸續撤出中國市場後目前僅剩下兩間門店營業，去年第4季單季業外損失由前年同期的1.38億元，縮減至0.88億元，也帶動了去年第4季單季獲利表現。

隨著今年最後兩間店將撤出中國市場，投資中國的業外損失可望持續下降。

特力2019年貿易營收192億元，占整體營收比重 50%；零售營收174.9億元，占營收比重 46%。公司表示，2019 全年貿易出貨量為323.4億元，因美中貿易戰顯著影響，出貨成長動能趨緩，但採購代理事業對北美大客戶HD Supply的出貨量較去年同期成長7.5%，表現穩健。

未來將持續落實深化南進供應鏈，落實採購地區的多元布局、興建北美第二倉庫，以應變外在環境的快速變化。

至於台灣零售事業所面臨的是整體大環境不佳的嚴峻挑戰。

公司表示，在持續在台灣零售發展線上線下全通路整合、強力拓展線上銷售，並在門店導入新零售科技，強化客戶體驗。

其中，特力家購物網銷售業績不斷成長，2019 全年度營業額超過10億元，年成長率為18.5% ; 去年第3季開始，特力屋通路也主動走向社區，以社區店深入在地。