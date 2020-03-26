台股呈熊市反彈？顧立雄：疫情控制是最大關鍵

美股正式進入熊市，台股近兩天走穩，今立法院財委會上立委詢問金管會主委顧立雄，台股是否已進入熊市反彈？顧立雄表示，股市走多頭已許多年，現在到底是疫情短暫影響，還是經濟衰退，「如果疫情快速控制，我想經濟會快速反彈。」

台股近期劇烈波動，立委曾銘宗質詢時問，目前股市是否有漸趨穩定的狀況？顧立雄說，台股跟美國疫情、歐洲疫情發展有非常大關係，只要歐美能夠控制住，股市就會穩定。曾銘宗再問顧立雄：「你這段間時間睡得好嗎？」顧立雄笑說：「這段時間有時候都會爬起來看一下道瓊盤勢，很緊張。」

立委賴士葆則問顧立雄，美股已經進入熊市，台股也已跌20%，但這幾天台股有回穩，是否代表台股呈現「熊市反彈」？顧立雄表示：「我認為還要進一步觀察。」無論牛或熊，反應的都是經濟狀況的發展，若經濟進入衰退，股市也會進入熊市，台股走多頭這麼多年，到底是疫情短暫影響，還是進入經濟衰退，如果疫情快速控制住，經濟可能會快速反彈。歐美現在都效仿大陸封城，如果大陸證明封城有效，可以看到疫情控制的曙光。