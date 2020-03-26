國安基金進場沒？阮清華：隨時待命、出招

全球股市受新冠肺炎疫情影響暴跌，國安基金上周四開會之後，宣示啟動相關機制，立委賴士葆今（26）日上午在立法院財委會表示，前幾天台股暴漲，是否是國安基進場？財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金隨時待命、隨時出招。

儘管財政部長蘇建榮一再強調，國安基金來無影去無蹤；但是外界仍對於近期股市大漲，仍好奇是否有國安基金的影子；賴士葆在立法院財委會問，國安基金這陣子是否有進場 ？

阮清華說，國安基金進場後我們不對外發言，會盡全力維持市場穩定，昨天和前天台股都有大幅上漲，今天也上漲，目前股市相當穩定。

賴士葆表示，外界都在說股市上漲跟美股有關係，跟政策和國安基金也都有關係，「既然來到這裡（立法院）要講實話，有或沒有」？

阮清華表示，國安基金上周四授權進場，星期五密切關注國內外市場是否有暴跌和不理性狀況，國安基金設立目的是維持股市穩定，不是讓股市上漲，「我們盡最大努力維持市場穩定」，現在風暴核心是疫情，疫情控至後市場自然會回到正軌 。

賴士葆問，那國安基金何時要退場？有說要跟美國的量化寬鬆一樣無限期？會在疫情結束退場嗎？阮清華表示，「股市穩定後」，要等到股市穩定，現在還有很多變數，包括國際盤和國內盤。

賴士葆又問，現在還在護盤嗎？阮清華表示，「隨時待命」；賴士葆又追問，「 隨時出招」？阮清華表示，「是的」。