台股漲了 國安基金仍隨時待命出招
台股連漲幾天，市場關注國安基金會不會退場，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華今（26）日在立法院答詢表示，目前股市變數仍多，國安基金還是隨時待命、隨時出招。
立法賴士葆質詢表示，國安基金到底進場買股票沒有？阮清華表示，國安基金啟動後，不對外發言，會儘全力維護市場穩定，昨日跟前日股市都上漲，漲幅也很大，目前股市相當穩定。
阮清華表示，上周四國安基金授權進場，上周五就啟動，國安基金目的是維護市場穩定，不是讓股價上漲，會儘全力維護市場穩定。
賴士葆追問，國安基金是不是等到疫情結束後才會結束護盤？阮清華表示，股市穩定後，委員會就會開會，前提還是要看股市的穩定，現在還有很多變數，包括國際盤及國內盤，都要密切關注，國安基金「隨時待命、隨時出招」。
金管會主委顧立雄也表示，國安基金的進場是「來無影、去無蹤」。
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