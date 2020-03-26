158家上市櫃現金不到1億 證交所：尚無流動性不足問題
立委曾銘宗今（26）日在立法院質詢指出，上市櫃公司去年第3季財報顯示，現金低於1億元的有158家，低於1,000萬元的有14家，疫情若續燒，會否出現流動性問題？證交所董事長許璋瑤表示，目前尚無公司反應有流動性不足。
曾銘宗表示，根據上市櫃公司去年第3季財報，有996家公司，現金（包含銀行存款）低於10億元，低於1億元的有158家，低於1,000萬元的有14家。
如果疫情持續燒到第3季、第4季，有沒有上市櫃公司會出現流動性問題？許璋瑤表示，今年1月以來，除看上市公司財報，對開工、營運都有十足掌握，目前為止，除了自己觀察外，也未接獲無人反應有流動性不足問題。
曾銘宗表示，證交所要先掌握，不要等到公司宣布下市櫃了，衍生流動性問題，應該掌握情況；許璋瑤表示，證交所1月就開始注意了。
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