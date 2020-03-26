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半夜起床看美股 顧立雄：兩大關鍵能讓台股趨穩
新冠肺炎疫情延燒，全球資本市場震盪激烈，至於台股何時趨近穩定，金管會主委顧立雄今（26）日點出兩大關鍵，第一、與歐美疫情控制有關；第二、美股走勢則是另一項關鍵。同時，他也透漏，有時候半夜會起來看美國道瓊走勢。
由於疫情延燒，銀行授信風險提高，立委曾銘宗於財委會上質詢時表示，若燒到第3或第4季，屆時是否放寬逾期放款認定標準。對此，顧立雄指出，目前尚未有這想法。
除此，由於全球資本市場動盪激烈，曾銘宗質詢時問，台股已趨穩了嗎？或是何時會穩定？顧立雄表示，關鍵就在疫情控制，與美歐疫情控制有很大關係，只要控制住了就會穩定。
同時，台灣股市與美股高度連動，萬一美股跌，台灣不跌都不可能，但美股三大指數波動不一，不確定性高，台灣股市是否會穩定，主要是看上述兩個關鍵因素。
曾銘宗最後問，主委最近睡得好嗎？顧立雄笑說，有時候晚上會起來看道瓊盤勢。曾銘宗說：「對，過去我在金管會、財政部任職時，當股市大波動時，也會相當緊張到睡不著，16時多看歐盤，21時多看美股，半夜再起看美股收盤。」
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