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病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

今年首發 證交所：統一兩ETN明日上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

統一證券發行統一MSCI美國低波動報酬指數投資證券（簡稱：統一美低波N，020015）及統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券（簡稱：統一美科技N，020016）將於明（27）日掛牌上市，為今（2020）年上市掛牌ETN首發。

證交所表示，根據申請資料顯示，統一MSCI美國低波動報酬指數ETN及統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN分別為「MSCI美國低波動報酬指數」及「MSCI美國資訊科技報酬指數」，兩檔指數均由Morgan Stanley Capital International所編製。

「MSCI美國低波動報酬指數」以MSCI美國指數為母指數，從中篩選出利用低波動策略的美國大型及中型股票，相較母指數顯現出較低Beta及低波動的特性，目前成分股計207檔；「MSCI美國資訊科技報酬指數」為MSCI美國可投資市場指數的科技產業指數，包含美國大型、中型及小型股，是利用MSCI與標普道瓊所共同開發的全球行業分類系統 （GICS®）分類，篩選出資訊科技產業個股,目前成分股計324檔。

統一證券表示，統一也獨家推出 MSCI美國資訊科技／低波動報酬指數ETN 1萬元存經典，一般投資人買美股除了需要開複委託，還有匯差時差等成本與麻煩，選股及交易實務也相對陌生；但指數型美股ETN可以解決所有問題。

統一證券金融商品部表示，台灣人愛存股，但除了報酬率，有另一個更重要的因素「波動率」需要評估。若股票要放五年十年，絕對不能風吹草動就暴漲暴跌，抗震穩定才能長久，而決定是否抗震就要看波動率。

統一MSCI美國低波動N包含美國11個產業中的207檔經典股，涵蓋範圍廣，足以分散風險；成分股除了低波動外亦兼顧成長動能，跟漲抗跌特性明顯，各方指標皆優於大盤，可謂美股存股首選。

另一檔統一MSCI美國資訊科技N則集中火力在美國大型與中型資訊科技類股，包含Apple、Visa、NVIDIA等前十大成分股占比即超過62%，近五年總報酬率更較納斯達克指數多出近39%，可謂獲利攻擊型的代表。

MSCI ETN 美股

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