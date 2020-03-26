捷流閥業去年EPS 8元 擬配5元現金股利
捷流閥業（4580）去年合併營收23.52億元，年增28％；稅後純益2.85億元，年增46％；每股純益8元，年增37％，營收、獲利創歷年新高；董事會決議擬配發每股5元現金股利，以3月25日收盤價76.2元計算，現金殖利率6.56％。
捷流閥業表示，去年受惠全球主要客戶備貨需求暢旺，及成本、費用控管得宜，挹注營收、獲利繳出歷年新高成績；在持續提升自動化生產效益，穩步提升桃園觀音鑄造廠原料鑄件供應比重，及全球供應鏈作業日趨成熟下，帶動去年毛利率、營業利益率分別達32％、17％。
捷流閥業經董事會決議通過擬配發每股5元現金股利，股利配發率達63％； 近期接單傳出捷報，接獲中鼎與長榮合作指標性桃園生質能中心之三偏心與控制閥產品訂單，另外，中國復工後船用閥訂單大量湧入，預計第2季逐步出貨創造營收貢獻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言