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病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

捷流閥業去年EPS 8元 擬配5元現金股利

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

捷流閥業（4580）去年合併營收23.52億元，年增28％；稅後純益2.85億元，年增46％；每股純益8元，年增37％，營收、獲利創歷年新高；董事會決議擬配發每股5元現金股利，以3月25日收盤價76.2元計算，現金殖利率6.56％。

捷流閥業表示，去年受惠全球主要客戶備貨需求暢旺，及成本、費用控管得宜，挹注營收、獲利繳出歷年新高成績；在持續提升自動化生產效益，穩步提升桃園觀音鑄造廠原料鑄件供應比重，及全球供應鏈作業日趨成熟下，帶動去年毛利率、營業利益率分別達32％、17％。

捷流閥業經董事會決議通過擬配發每股5元現金股利，股利配發率達63％； 近期接單傳出捷報，接獲中鼎與長榮合作指標性桃園生質能中心之三偏心與控制閥產品訂單，另外，中國復工後船用閥訂單大量湧入，預計第2季逐步出貨創造營收貢獻。

營收 股利

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