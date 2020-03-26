捷流閥業去年EPS 8元 擬配5元現金股利

受到美國2兆美元的紓困方案的信心加持，美股24日大漲，亞股25日也隨之上漲！日本的日經平均指數上升8.04%，上海證券交易所綜合股價指數則小漲2.17%，台股延續前一天的漲勢，終場以9,644.75點作收，上漲359.13點。不過，富達國際的基金經理人史蒂芬森認為市場還沒有脫離險境。

2020-03-25 17:10