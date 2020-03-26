市場波動致券商避險不及 顧立雄：緊盯券商投資狀況
新冠肺炎疫情延燒，國際信評惠譽將國內八家壽險公司信評展望調為「負向」，市場波動大，券商今年難過，特別是中小型券商。對此，金管會主委顧立雄今日表示，自營投資部位很難論，有可能今天自營投資未實現有損失，過幾天又漲了，會密切關注券商投資狀況。
顧立雄今日出席立法院財政委員會表示，逐筆交易上路前，許多投資人都有擔憂，但從交易量可看出，首日成交量達1,500億元，到昨天都有1,800億元在集中市場，從中可看出並無傷到日均成交量，由於日均成交量都蠻高的，券商手續費收入應有所突破。
不過，自營投資部分受到市場波動影響，已有國內券商因避險不及，損失超過公司淨值3%。顧立雄表示，自營投資部位很難論，未實現投資部位可能過幾天又漲了，金管會會緊盯券商投資狀況。
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