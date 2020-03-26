印度全國封鎖21天 正新：子公司停工對集團影響甚微
正新(2105)今(26)日在公開資訊觀測站公告表示，印度子公司MAXXIS Rubber India Private Limited配合政府封鎖政策停工，將停工至4月14日，待政府宣布解除封鎖後，將根據其規定復工；預估停工對集團營運影響甚微。
正新代100%持股的印度子公司MAXXIS Rubber India Private Limited公告指出，印度政府宣布自25日午夜起全國封鎖21天，為配合當地政府抑制新型冠狀病毒肺炎政策，隨即停工至4月14日，待政府宣布解除封鎖後，將根據其規定復工。
正新表示，預估停工對集團營運影響甚微，目前仍積極配合當地政府的防疫政策，並持續關懷員工健康狀況。
正新說明因應措施，已確實推行防疫措施，駐廠同仁配合封鎖政策，並持續落實自主健康管理；已規劃特定人力待命，以因應政府時程進行復工準備；印度子公司停工並未影響集團內部產能調配，其餘區域皆維持正常營運。
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