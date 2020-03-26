美股漲跌互見 台股開高22.39點後震盪整理

美股昨日漲跌互見，亞股早盤也各自表現，其中台股以9,667.14小漲22.39點開出後，一度衝至9,700點，惟賣壓隨即出籠，使得指數翻黑小跌，整體呈現整理格局。

昨日美股上沖下洗震盪劇烈，早盤美股開高後一度下殺翻黑，所幸參議院就2兆支出法案達成協議，激勵波音股價一路衝高，引領道瓊指數盤中上漲達1300點；不過尾盤傳出民主黨議員桑德斯與幾名共和黨議員，表示要求修改部分內容，使得四大指數漲幅快速收斂，尖牙股FAANG全數走低，拖累費半、那斯達克收盤翻黑。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲495.63點，或2.39%，收在21200點；標普500指數上漲28.23點，或1.15%，收在2475.56點；Nasdaq指數下跌33.56點，或0.45%，收在7384.29點；費半指數下跌19.2點，或1.29%，收在1472.57點。

在台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超31.16億元。其中外資賣超23.13億元，投信買超13.38億元，自營商賣超21.4億元。資券變化方面，融資減11.76億元，融資餘額為903.97億元，融劵增1.77萬張，融券餘額為49.11萬張。外資台指期部位，多單減碼6073口，淨多單部位46822口。借券賣出金額為34.1億元。

投顧法人認為，美國繼聯準會推出零利率及無限QE後，國會再度強力推出2兆美元救市計畫，解決短期資金流動性問題。而且歐美各國的封城、加速檢疫等措施對疫情擴散產生控制效果，整體局勢轉危為安，最壞情況已經過去。考量市場恐慌情緒逐漸緩解，台股可望進入橫盤箱型震盪格局，建議不追高，買黑賣紅、區間操作。