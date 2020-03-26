台股五天反彈 逾1,100點

美股四大指數強漲與美國2兆美元經濟振興方案達成協議，激勵亞股昨（25）日全面上揚，台股收復10日線。由於已四日不破低點，今（26）日挑戰回補跳空缺口9,717點，但因套牢量大與外資再度轉為賣超，法人提醒短線解套賣壓出籠。

台股昨日價漲量增，終場大漲359點、收9,644點，成交量增至1,845億元，為最近三日最多。從19日的本波最低8,523點至昨日收盤計算，台股五個交易日反彈1,121點、幅度達13%，並快速收復10日線9,466點，並且連續四天不破低點。

然而外資本周二（24日）買超52億元、終止連12賣之後，昨日又轉為賣超23億元，市場擔憂外資賣盤再起。八大公股買超6.68億元。

法人認為，雖然外資期現貨同步減碼，台指期淨多單減少4,253口至46,822口，但買賣權（Buy Put）留倉金額持續降低，各籌碼面仍有利反彈力道延續，目前仍為反彈格局，但上檔套牢賣壓沈重，波動難免加大。

台新投顧副總經理黃文清表示，過去僅2000年長期低於10年線，2008年雷曼破產3月見底，隨後QE救市，指數隨之回升。台股融資維持率顯示指數已漸落底，融資餘額已減至903億元，加上評價面本益比已回落至合理水準，技術面月線負乖離達超跌區，顯示台股在快速落底後，有機會跌深反彈。第一個跳空缺口9,717點若能先順利回補，就有機會再向上挑戰萬點大關。

德信證券台股策略分析師林信富指出，這波急殺自6日高點11,471點至19日低點，十個交易日跌了2,948點，而月線也急速下彎，而從上周低點8,523點至昨日收盤已經反彈1,121點，但拉太快不是好事，若能各國在這20天疫情都能緩和下來，也可讓月線回到低檔區，待月線走平，以時間換取空間，整理過後再伺機上攻，會更為穩健。