外資紛降台積電目標價卻連二日買超 為2月13日來首見

最近外資紛紛調降台積電目標價，再也沒有四字頭的目標價。其中，花旗從原本的402元調降到370元，仍然是最高目標價，且調幅7.9%也最低；野村從395元直接殺到310元，不但是最低目標價，且修正幅度高達21.5%。

另外，里昂將台積電目標價從380元降至336元，摩根大通從370元降至335元，美銀則從350元降至320元。

外資下修台積電目標價，主要都是反映新冠肺炎疫情的衝擊，但對台積電投資建議仍維持買進。就實際進出來看，外資券商結束13賣台積電，24日起連兩日買超，分別買超17,391張、11,870張，這是2月13日以來首度出現連二買。

台積電在4月中旬將舉行法說，公布第1季獲利，野村預估，台積電可能會公布利多驚喜，提振投資人信心。野村對台積電明年預估EPS維持不變，主要是認為疫情的負面衝擊不致持續到明年。