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因應新冠肺炎疫情 證交所推廣證券知識遠距教學

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台灣證券交易所表示，為推展證券教育宣導，因應新冠肺炎疫情發展，將原先大專院校實地參訪改為線上學習，錄製證券市場核心業務內容的教學影音檔，供學校師生及一般投資人觀看學習，利用網路無遠弗屆特性，將證券知識推廣到全國更多角落。

配合金管會金融知識普及計畫，積極推廣證券投資知識，證交所除每年分別針對教師及大專學生，舉辦「全國教師證券知識研習營」以及「校園證券投資智慧王知識競賽」外，亦接待學校及學術團體到公司參訪，以加深對證券市場了解，對於推展證券教育宣導往下扎根不遺餘力。

但因近期新冠肺炎疫情疑慮，為避免群聚感染風險，證交所將核心證券業務內容，錄製成教學影音檔，協助學校教師提供學生進行網路遠距學習，大專院校財經系所如有意願，亦可與證交所洽談網路教學合作案，由證交所分享學習影音檔，作為教師輔助教材之用。

此外，證交所亦提供溝通交流管道，教師或學生觀看影音檔後，如有任何問題詢問或意見回饋，將會立即回應。

證交所表示，學習影音檔主題包括：臺灣證券交易所簡介、股票交易流程簡介、結算交割制度簡介、借券制度簡介、ETF或新商品簡介、上市制度簡介、市場監視制度簡介、公司治理簡介、證券商輔導簡介等。

未來藉由線上觀看學習的方式，證交所除可與大專院校及學術團體進一步合作，提供遠距教學的另一種選擇外，學習影音檔亦開放予一般投資大眾，讓其可透過此一線上學習管道，更深入了解證券市場核心業務及證交所提供的服務內容。

證交所 大專 疫情

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