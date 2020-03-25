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杏輝抗疲勞獨特配方 獲美國肯定

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

杏輝（1734）今（25）日表示，創新研發「抗疲勞獨特配方」榮獲美國發明專利認證（專利字號 US10485836B2），此配方之應用產品也已取得國家抗疲勞健康食品認證。

此專利配方的關鍵成分來自管花肉蓯蓉中的「松果菊苷 Echinacosides」成分及還原型輔酵素Q10，透過3.33:1獨特配比，比傳統氧化型輔酶Q10可達到更強效的保護心臟、提升耐力、對抗疲勞作用。

杏輝考量到現在社會高齡族增加，上班族高壓生活忙碌，又少運動，心臟缺乏心肺運動的刺激日漸衰弱，身體機能容易走下坡，因此常覺得疲勞、體力不夠用、精神不佳。

杏輝以松果菊苷及還原型輔酵素Q10的特定比例配方，委託國內科研機構進行動物試驗結果顯示，攝食專利配方之小鼠在游泳力竭試驗項目中比攝取單方還原型輔酵素Q10之組別的耐力方面提升18.4%，此外對於乳酸清除率，攝食專利配方之小鼠可高達65%，比非攝食專利配方組別顯著提升2倍以上的耐力表現。

杏輝也把管花肉蓯蓉的研究觸角延伸到強健肌肉方面，針對此部分功效也陸續獲得台灣、美國及澳洲專利授權。

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